Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) начал с победы выступление на II Европейских играх "Минск 2019", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече в 1/8 финала он одержал победу над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0. Таким образом, он получил путевку в 1/4 финала, где встретится с белорусским борцом.

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

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