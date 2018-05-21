Заботливый пес, обнявший малыша, растрогал соцсети - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео, на которое хочется смотреть снова и снова. Трогательные кадры сняли родители малыша, который лежит в люльке с собакой. Пес заботливо обнимает ребенка. Малыш, судя по его восторженной мимике, отвечает четвероногому другу любовью, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Ты любишь Бронкси? Ты любишь Бронкси!" - восторгаются за кадром родители теплой дружбой самых маленьких членов семьи.

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