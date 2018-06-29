Этот милый видеоролик взорвал Сеть - ВИДЕО
29 июня 2018 17:04 349
Милый видеоролик, снятый в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай), показывает трогательную взаимосвязь между малышом и его папой, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Лежащий мужчина перевернулся со спины на живот, и 4-месячный мальчик, подумав некоторое время, повторил это действие.
Многие зрители назвали эту сценку очень милой, а некоторые добавили, что в том, что мы видим на кадрах, нет ничего удивительного - маленькие дети так и должны взаимодействовать с хорошими любящими родителями.
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