Этот милый видеоролик взорвал Сеть - ВИДЕО

29 июня 2018 17:04

Милый видеоролик, снятый в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай), показывает трогательную взаимосвязь между малышом и его папой, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Лежащий мужчина перевернулся со спины на живот, и 4-месячный мальчик, подумав некоторое время, повторил это действие.

Многие зрители назвали эту сценку очень милой, а некоторые добавили, что в том, что мы видим на кадрах, нет ничего удивительного - маленькие дети так и должны взаимодействовать с хорошими любящими родителями.

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Малыш повторяет за папой его движения

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