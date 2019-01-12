Празднующий гол малыш покорил пользователей сети - ВИДЕО
Видео с радующимся за любимую команду мальчиком набрало около двух миллионов просмотров в соцсетях. Ролик появился в Twitter-аккаунте Sportbible.
Во время просмотра матча ребенок хлопал в ладоши, а после забитого мяча праздновал гол, бегая по комнате и поднимая руки вверх. Мальчик наблюдал за встречей чемпионата Шотландии "Рейнджерс" - "Селтик", завершившейся победой хозяев со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Пользователи оценили эмоции юного болельщика. "Если мой племянник не окажется таким же преданным фанатом, то он разочарует меня навсегда", - написала одна из юзеров. "Этот страстный болельщик напомнил меня в 10-летнем возрасте, когда я принял самое ужасное в жизни решение и стал смотреть футбол", - отреагировал другой.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Названы семь основных симптомов рака
-
11 Янв. 22:23 8 553
-
11 Янв. 16:10 7 079
-
11 Янв. 23:30 6 202
-
11 Янв. 16:45 5 046
-
07:40 4 554