Празднующий гол малыш покорил пользователей сети - ВИДЕО

Видео с радующимся за любимую команду мальчиком набрало около двух миллионов просмотров в соцсетях. Ролик появился в Twitter-аккаунте Sportbible.

Во время просмотра матча ребенок хлопал в ладоши, а после забитого мяча праздновал гол, бегая по комнате и поднимая руки вверх. Мальчик наблюдал за встречей чемпионата Шотландии "Рейнджерс" - "Селтик", завершившейся победой хозяев со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пользователи оценили эмоции юного болельщика. "Если мой племянник не окажется таким же преданным фанатом, то он разочарует меня навсегда", - написала одна из юзеров. "Этот страстный болельщик напомнил меня в 10-летнем возрасте, когда я принял самое ужасное в жизни решение и стал смотреть футбол", - отреагировал другой.

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