Реакция малышки на голос сестры растрогала пользователей соцсетей - ВИДЕО

11-месячная малышка Скарлет родилась раньше срока. Девочка неожиданно потеряла слух после того, как переболела, осложнения были вызваны приемом антибиотиков.

После операции по установке слухового аппарата малышка трогательно отреагировала на первые звуки - голоса своей мамы и сестры. Ролик о том, как Скарлет внимательно слушает старшую сестру, а затем громко смеется ей в ответ, облетел Сеть, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

В комментариях пользователи пишут, что маленькая Скарлет растрогала их и они плакали, глядя на слезы ее счастливой матери.

"Впервые оказавшись на улице, она так внимательно слушала. Я хлопнула дверцей машины, и она удивленно посмотрела на меня, будто хотела сказать:"Мама, ты слышала это?" - рассказала в интервью ABCNews Кэрол Бенджамин.

Мама девочки Кэрол Бенджамин рассказала, что теперь любой звук, который слышит девочка, вызывает бурю эмоций у ребенка.

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