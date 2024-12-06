В мире осталось меньше 300 антарктических синих китов

Когда-то численность антарктических синих китов составляла более двухсот тысяч особей. Сегодня морские млекопитающие находятся на грани исчезновения, а их численность сократилась до трехсот особей. Несмотря на это, животные пока еще образуют единую популяцию в Южном океане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, это выяснили ученые из Вашингтонского университета в США.

Исследования показали, что синие киты часто перемещаются между тремя океаническими бассейнами Южного океана, что доказывает их взаимосвязь. Эти данные могут помочь в сохранении вида и увеличении их численности.

- Мы обнаружили высокую вероятность межгодового перемещения почти во всех направлениях. Каждый год 15 процентов голубых китов из Атлантического бассейна перемещались в Индийский бассейн и 29 процентов - в Тихоокеанский. Из Индийского бассейна в Атлантический перемещалось 15 процентов животных, а в Тихоокеанский - 32 процента. Из Тихоокеанского бассейна в Индийский переместилось 28 процентов и 8 процентов - в Атлантический. Эти высокие темпы перемещения свидетельствуют о том, что голубые киты не так сильно привязаны к конкретным местам нагула, как считалось ранее, - приводит результаты исследований издание Endangered Species Research.