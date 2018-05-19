Реакция малыша на первый дождь растрогала интернет-пользователей - ВИДЕО

В Сети становится популярным видео, на котором родители запечатлели реакцию своего маленького сына на первый дождь. Малыш радостно ходит взад-вперед под ливнем, ловит капли ладошками и ухмыляется, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Кажется, ребенок в восторге от своего открытия. Кадры сняты в штате Мэриленд.

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