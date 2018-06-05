Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии - ВИДЕО
5 июня 2018 12:57 120
В Австралии попугай блокировал работу камеры контроля скорости и тем самым, возможно, уберег от штрафных квитанций нарушителей, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.
Увидев птицу на мониторах, полицейские вынуждены были признать свое бессилие. Сотрудников, которые отлавливают назойливых попугаев, в штате не оказалось, поэтому пришлось просто наблюдать.
За время, пока попугай изучал камеру, по шоссе проехали сотни машин, некоторые, вероятно, с нарушением скоростного режима, но это теперь недоказуемо.
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