Попугай блокировал работу камеры контроля скорости в Австралии - ВИДЕО

В Австралии попугай блокировал работу камеры контроля скорости и тем самым, возможно, уберег от штрафных квитанций нарушителей, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Увидев птицу на мониторах, полицейские вынуждены были признать свое бессилие. Сотрудников, которые отлавливают назойливых попугаев, в штате не оказалось, поэтому пришлось просто наблюдать.

За время, пока попугай изучал камеру, по шоссе проехали сотни машин, некоторые, вероятно, с нарушением скоростного режима, но это теперь недоказуемо.

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