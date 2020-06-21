Дональд Трамп ограничит выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ограничить выдачу рабочих виз для иностранных граждан, сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы собираемся объявить кое-что про визы завтра или послезавтра", - рассказал Трамп. По его словам, такое решение "сделает многих людей счастливыми".

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало. Также он пояснил, что они потребуются только для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время. Однако исключений будет очень мало, и они будут "довольно жесткими", добавил американский президент.

Отвечая на вопрос о деталях объявления, Трамп отметил, что американцы будут довольны результатами.