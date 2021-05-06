Протестующие бросились на штурм Капитолия в Колумбии

В Колумбии участники протестных акций, которые выступают против проведения налоговой реформы, бросились на штурм Капитолия, где проводят заседание парламентарии из Конгресса Колумбии.

Как сообщил сенатор Маурисио Торо, людям пришлось эвакуироваться, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

"Несколько минут назад нам пришлось эвакуироваться из помещения Конгресса в целях безопасности, поскольку некоторые протестующие пытались проникнуть внутрь", - добавил Торо.

Мэр Боготы Клаудиа Лопес пояснил, что митингующие снесли ограду, но затем их оттеснили полицейские.

Беспорядки в латиноамериканской стране продолжаются с 28 апреля - митинги проходят в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В результате масштабных волнений погибли не менее 19 человек, более 840 пострадали.