В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 94 052 и составило 29 183 121. Как сообщило в четверг Министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны, количество летальных исходов возросло за 24 часа на 6 148 и достигло 359 676, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Зафиксированный рост количества смертей от этой инфекции за сутки стал самым большим для Индии за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составлял 4 529.

Резкий скачок летальных исходов объясняется тем, что правительство штата Бихар пересмотрело цифры умерших от инфекции после проведения проверки на местах. Если еще в среду штат сообщал о 5 478 умерших, то проверка показала, что более 3 тыс. летальных исходов не были учтены, и в четверг было сообщено, что на деле это число составляет более 9 тыс. человек. Проверка была проведена после того, как Высокий суд Патны (высшая судебная инстанция штата Бихар) потребовал пересмотра данных на фоне утверждений общественности и СМИ, что региональное правительство скрывает реальное количество инфекций и смертей. В итоге 10 июня местные власти сообщили о суточном приросте числа летальных исходов в 3 971.

Уже три дня подряд индийский Минздрав регистрирует менее 100 тыс. новых инфицированных - в среду ведомство сообщило о 92 596 новых случаев инфицирования коронавирусом, а во вторник - о 86 498 заразившихся. Антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев.

По данным министерства, за последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 151 367 пациентов, общее число излечившихся составило 27 655 493 человек. Между тем активное число случаев заражения в стране составляет 1 167 952, что на 63 463 меньше, чем сутками ранее. По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вакцинировался 3 379 261 человек, общее число сделанных прививок в стране достигло 242 726 693.