https://news.day.az/world/1534373.html Смертельное ДТП в Стамбуле, среди пострадавших есть азербайджанец - ФОТО - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Стамбуле, среди пострадавших есть азербайджанец - ФОТО - ВИДЕО
Пассажирский автобус врезался в остановку в турецком городе Стамбул.
Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, в результате происшествия 1 человек, находившийся на остановке, погиб, еще пять пострадали. Одним из пострадавших при ДТП является гражданин Азербайджана Ахмед Рзаев.
Согласно информации, прибывшие на место происшествия бригады скорой медицинской помощи доставили пострадавших в ближайшую больницу.
Сообщается, что состояние одного из пострадавших тяжелое.
Как отмечается, полиция задержала водителя автобуса.
О причине ДТП не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре