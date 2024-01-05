Макрон заявил о планах "демографической революции" во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке к "демографической революции" в стране, в связи с чем указал на необходимость поддержки сельского хозяйства и малых предпринимателей.

"Нужно использовать все эти средства, которые важны для сохранения многих наших коммерческих предприятий и производителей, и мы еще сильнее упростим процесс перехода в сельскохозяйственную отрасль, это очень важно для закрепления молодых [специалистов], потому что нам предстоит организовать настоящую демографическую революцию, и во множестве отраслей мы будем отдавать приоритет такому подходу", - сказал он на пресс-конференции по случаю ежегодного приема в Елисейском дворце для пекарей и булочников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) предупредил, что уровень рождаемости во Франции может упасть до рекордного минимума. В частности, с января по ноябрь 2023 года он снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В совокупности за 11 месяцев 2023 года во Франции родилось примерно 621,6 тыс. детей, что на 45 тыс. меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. В сентябре 2023 года Insee сообщил, что в 2022 году во Франции родилось 726 тыс. детей, что стало самым низким уровнем за весь послевоенный период в истории страны.

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