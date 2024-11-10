В Южной Корее готовятся к приходу Трампа

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал создать рабочую комиссию по подготовке к возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Как передает Day.Az, об этом пишет Yonhap.

Комиссию возглавит вице-премьер-министр Южной Кореи Чхве Сан Мок.

"Немедленно запустите рабочую комиссию по трем главным областям - финансов, торговли и промышленности - с вице-премьером по экономическим вопросам в качестве ответственного куратора", - заявил южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что с приходом Трампа произойдет "очень много изменений в мировой экономике и безопасности", в том числе структурных.