https://news.day.az/world/1705807.html В Южной Корее готовятся к приходу Трампа Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал создать рабочую комиссию по подготовке к возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Как передает Day.Az, об этом пишет Yonhap. Комиссию возглавит вице-премьер-министр Южной Кореи Чхве Сан Мок.
В Южной Корее готовятся к приходу Трампа
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал создать рабочую комиссию по подготовке к возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Как передает Day.Az, об этом пишет Yonhap.
Комиссию возглавит вице-премьер-министр Южной Кореи Чхве Сан Мок.
"Немедленно запустите рабочую комиссию по трем главным областям - финансов, торговли и промышленности - с вице-премьером по экономическим вопросам в качестве ответственного куратора", - заявил южнокорейский лидер.
Юн Сок Ёль подчеркнул, что с приходом Трампа произойдет "очень много изменений в мировой экономике и безопасности", в том числе структурных.
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