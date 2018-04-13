Попугай порадовал фанатов "Звездных войн" пением саундтрека - ВИДЕО

Интернет-пользователей умилил и позабавил серый попугай Корелла, умело воспроизводя-щий саундтреки известных кинофраншиз. Птица на удивление точно исполнила имперский марш из "Звездных войн", передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Видео набрало почти 150 тысяч просмотров, а фанаты франшизы были щедры на комплименты: "птица растопила моё сердце", "это был целый концерт, бра-во!".

Кроме того, попугай научился распевать мотивчик из "Пиратов Карибского моря", за что за-служил от пользователей ироничное прозвище "капитан Джек Попугай".

Почти пол-тысячи комментариев, и все - только восхищенные. И лишь один из комментаторов задался справедливым вопросом: сколько же раз должен был посмотреть киносаги владелец попугая, чтобы птица смогла разучить мотив? На этот вопрос говорящая птица не дает ответа.

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