https://news.day.az/azerinews/1871093.html Misirdə ağır qəza: 10 ölü, 19 yaralı Misirin Mədinət-Əl-Sadis şəhərinin dairəvi avtomobil yolunda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Al-Arabia" məlumat yayıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb.
Misirdə ağır qəza: 10 ölü, 19 yaralı
Misirin Mədinət-Əl-Sadis şəhərinin dairəvi avtomobil yolunda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Al-Arabia" məlumat yayıb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb.
Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре