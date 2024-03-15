В Баку стартовали соревнования Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy" - ФОТО
В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Турнир проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниоры", "юниоры", а также среди взрослых гимнастов.
В первый день турнира проходят квалификационные соревнования - представители мужской спортивной гимнастики представляют вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах, представители женской спортивной гимнастики - опорный прыжок и упражнения на разновысоких брусьях.
Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.
В первые два дня турнира пройдут квалификационные соревнования, а в заключительный день состоятся финалы.
Фото - Заур Мустафаев.
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