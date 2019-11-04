https://news.day.az/world/1172357.html Массовое отравление в Турции, госпитализированы десятки человек
Массовое отравление в Турции, госпитализированы десятки человек
В стамбульском районе Эсенюрт произошло массовое пищевое отравление. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате отравления были госпитализированы 44 человека.
По данным СМИ, причиной отравления стало употребление в пищу зелени, напоминающей шпинат, которая продавалась на рынках.
Все пострадавшие - местные граждане, состояние некоторых из них расценивается как тяжелое.
В последний раз случай массового пищевого отравления был зафиксирован в Турции в городе Карабюк, когда пострадали, по меньшей мере, 54 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре