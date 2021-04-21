Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%

Более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 8%. Эти сведения приведены в опубликованном во вторник в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В глобальном плане восьмую неделю подряд продолжался рост заболеваемости ковидом. На прошлой неделе поступили сообщения более чем о 5,2 млн новых случаев, что выше пиковых значений января 2021 года", - отметила организация, добавив, что смертность росла пятую неделю подряд и умерли более 83 тыс. человек, что на 8% больше, чем за предыдущие семь дней.

С 12 по 18 апреля в мире было зарегистрировано 5 236 922 заразившихся и 83 305 летальных исходов. По состоянию на 18 апреля всего насчитывалось 140 332 случаев инфицирования и 3 004 088 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 12 по 18 апреля был в Юго-Восточной Азии (на 57%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 15%), тогда как в Европе она снизилась на 3%. Смертность существенно выросла в Юго-Восточной Азии (на 49%), Восточном Средиземноморье (на 23%) и Африке (на 14%), но сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 8%) и в Европе (на 3%).

В Европе за семь дней заразились более 1,6 млн человек и умерли более 26 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,5 млн новых случаев инфицирования и более 39 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 1,5 млн заразившихся, умерли более 9 тыс. человек.

В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,4 млн. Далее следуют США (более 477 тыс. новых случаев), Бразилия (более 459 тыс.), Турция (более 414 тыс.), Франция (более 233 тыс.), Иран (более 166 тыс.), Аргентина (более 160 тыс.), Германия (более 143 тыс.), Колумбия (более 115 тыс.), Польша (более 113 тыс.), Италия (более 103 тыс.), Украина (более 93 тыс.), Канада (более 60 тыс.) и Россия (более 60 тыс.).