Как Серж Саргсян врал в ПАСЕ и позорился - ДЕТАЛИ

Спустя пять лет после своего предыдущего появления на трибуне ПАСЕ президент Армении Серж Саргсян 24 января выступил на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Больших изменений в жизни Армении за этот период не произошло. Не изменились также позиции правящей партии, методы ее преступного управления страной, не возрос ни на одно деление авторитет президента в республике. Хотя нет, изменения все же были - гражданам Армении за прошедшие годы стало еще труднее жить, а депопуляция набрала темпы.

Единственным плюсом для Сержа Саргсяна стало подписание в ноябре соглашения с ЕС. В принципе, оно и стало причиной его появления в Страсбурге - себя показать и людей посмотреть. Тем более, что европейским депутатам и дальше придется иметь дело именно с этим, так сказать, политиком, не имеющим намерения покидать руководство Арменией.

Уже не удивляет, что значительную часть своего выступления Саргсян посвятил Азербайджану и Турции. В вопросе последней он не чувствовал вообще никаких стеснений, так как Анкара не пользуется сегодня поддержкой и пониманием в Европе, и армянство старается извлечь из такой ситуации как можно больше пользы.

Вспомнив о цюрихских протоколах, Саргсян завил, что Ереван, мол, не позволит говорить с собой с позиции силы, а вот Турции следовало бы образумиться и перестать поддерживать Азербайджан.

Те же претензии и обвинения звучали в адрес Азербайджана, который, по версии Саргсяна, нарушает и отказывается, не готов и не соблюдает. Помимо прочих уже набивших оскомину тезисов, в речи прозвучали новые мотивы, которые не так давно появились в инструментарии армянского агитпропа - об угрозе "геноцида арцахского армянства".

Ход мыслей пропагандистского производства, его мотивы и задачи легко проследить на примере встреч и выступлений Саргсяна в ходе его поездки во Францию.

До трибуны ПАСЕ он встретился с французскими парламентариями и выступил перед ними все в том же духе. Встреча, судя по фото, прошла на ногах и послушать армянского главу пришло не так уж много народу. А жаль, потому что те, кто не пришли, многое потеряли. Ведь президент Армении сделал большое открытие в мировой политике.

Выступая перед членами групп дружбы Сената и Национального собрания Франции, он коснулся и карабахского конфликта, потребовав считать карабахский вопрос вопросом прав человека.

"Он может разрешиться лишь посредством одного из основных прав человека - свободы на самоопределение народа. Азербайджан должен признать и уважать право "арцахского" народа на самостоятельное определение своего будущего, а безопасность "арцахского" армянства должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами", - заявил Серж Саргсян.

После такого заявления невозможно удержаться и не пересмотреть свод основных прав и свобод человека. Эта информация имеется в Сети в открытом доступе, и никакого "самоопределения", считающегося Саргсяном одним из основных прав человека, в этом списке нет.

Безграмотность главы армянского государства - не новость. Перепутать основные права человека с основными принципами международного права для него что зевнуть. Но было бы неправильным недооценивать хитрость карабахского слесаря, которая при отсутствии элементарных знаний в политологии становится еще ценнее. Хитрость компенсирует недостатки интеллекта. Ведь Саргсян, хоть и допустил ляп, но попал прямо в точку.

Принцип самоопределения ныне в Европе не в чести. Оказавшись лицом к лицу с сепаратизмом, европейцы наконец начали осознавать опасность заигрываний с "самоопределением" и спекуляций этим принципом на чужом поле. Рассказывать сегодня в Европе о важности и главенстве права на самоопределение над принципом территориальной целостности - подписать себе приговор. Проблемы с сепаратистами есть у большинства европейских стран, найти поддержку в этом вопросе Армении после брексита и каталонского кризиса будет сложно. Но вот превратить территориальный, сепаратистский конфликт в конфликт прав человека с"диктатурой" - это совсем другая музыка, более приятная и привычная европейскому уху. Не случайно "миацум", то есть требование о "воссоединении" Армении и Карабаха в последние годы превратилось в требование спасти карабахских армян от якобы грозящего им "геноцида" и "потери идентичности". На оккупированных территориях Азербайджана, если следовать заявлениям армянской стороны и лоббистов Еревана, построена чуть ли не передовая демократия, у которой самой Европе стоит поучиться. А для этого Саргсян призвал французов ехать в Карабах и все увидеть своими глазами.

Озадачив депутатов французского парламента, президент Армении продолжил просвещение парламентариев и других европейских стран в ПАСЕ.

Не отрывая глаз от своих бумажек и не меняя выражения лица, Серж Саргсян поведал евродепутатам, почему Карабах нельзя возвращать Азербайджану. Примечательно, что если прежде в качестве причин называлась якобы историческая принадлежность и вековая мечта армянского народа, то теперь это уже "угроза геноцида". У военного преступника и участника геноцида Ходжалы Саргсяна, оказывается, в позорном для Армении апреле 2016-го проснулись "ужасные воспоминания" о сумгайытских событиях. И он подумал сам и призвал подумать членов ПАСЕ о том, что грозит "маленькому, но гордому" Карабаху, если формулировки международных организаций будут "неосторожными и предвзятыми".

"Если международное сообщество сможет помочь Азербайджану избавиться от иллюзий и вернуться в реалистичное поле, то мы сумеем за кратчайшие сроки достичь значительных успехов", - сказал Серж Саргсян с высокой трибуны ПАСЕ.

А к международным структурам у армянского лидера претензий достаточно. С трибуны ПАСЕ он укорил евроструктуры в податливости к "икорной дипломатии" и высказался в адрес Евросуда по правам человека за решение по делу о требованиях граждан Азербайджана в отношении Армении. ЕСПЧ, дескать, должен быть осторожным в этих вопросах, чтобы не создавать проблем для мирного урегулирования...

Армения, заметим, несомненно, заинтересована в содействии международного сообщества своим преступным деяниям, потому что удерживать захваченное ей становится все сложнее. Международная ситуация быстро меняется, и хотя идущие процессы либо обходят Армению, либо проходят по ней трактором, даже не замечая, в Ереване понимают, что час "х" близок. И это заставляет режим искать новые инструменты для пояснения и оправдания своих преступных действий, оккупации территорий чужой страны, геноцида мирного азербайджанского населения, многочисленных провокаций на фронте и препятствий, чинимых переговорам армянской стороной. Объяснить и оправдать все это практически невозможно, особенно лично виновному в них Сержу Саргсяну. Поэтому президент Армении врет. Ничего другого ему не остается.

О том, как врал президент Армении о выполнении ею всех своих обязательств по демократизации перед Европой, говорить не будем. Это личное дело Европы, и пусть сама решает, нужен ли ей такой партнер, до сих пор не смывший с рук кровь невижжных жертв Ходжалы.

Зульфугар Ибрагимов