“Евангелие” от Саргсяна - что приготовил преступный клан армянам

Большинство жителей Армении встретили новый 2018 год отнюдь не в праздничном настроении. Да и как народу веселиться, заранее зная, что уже на днях многие привычные продукты могут стать практически недоступными.

Нет, традиционных новогодних застолий никто не отменял, однако, как отмечают наблюдатели, резкий рост цен, в том числе и на продукты питания, естественно, отразился как на настроении людей, так и на качестве праздничного стола.

С начала года, согласно новому Налоговому кодексу Армении, за счет акцизов подорожали многие категории товаров, включая горючее и табак. Членство в ЕАЭС обошлось жителям страны в немалую "копеечку".

Дело в том, что с 1 января в отношении некоторых товаров вступили в силу ставки таможенных пошлин Евразийского экономического союза и соответственно подорожал импорт из-за пределов стран-участниц. В частности, мясо птицы, молоко, сливочное масло, растительное масло, чай, ввозимые извне Союза.

С 1 января 2018 года по части некоторых видов товаров в Армении вступят в силу ставки таможенных пошлин Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в результате чего повысятся цены на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Из товаров широкого потребления подорожают, к примеру, мясо птицы, молоко, сливочное масло, растительное масло, чай, ввозимые из не входящих в ЕАЭС стран. Цены практически на все товары и услуги неумолимо растут.

Тому есть в том числе и другие объективные причины. Так, например, резкое подорожание на мировом рынке сливочного масла, естественно, проявилось на торговых площадках практически всех стран. Однако правительства, к примеру, развитых стран, принимают должные меры для облегчения финансового бремени своих граждан. В частности, в Азербайджане проблему резкого скачка цены на сливочное масло быстро решили за счет троекратного снижения таможенных пошлин. В мировой практике зачастую на такие проблемы реагируют пропорциональным увеличением доходов граждан или долевым участием государства в ценообразовании определенных товаров и услуг. Власти же Армении ограничиваются пустопорожними речами, категорически отказываясь оказывать помощь даже наиболее бедным слоям населения.

Пенсии и зарплаты в этой стране остаются на крайне низком уровне, государственные дотации не применяются даже к жизненно необходимым населению продуктам питания. По словам президента Сержа Саргсяна, повышение цен на ряд товаров в январе 2018 года не может иметь серьезного влияния на экономику. "Есть определенный рост, связанный с международными ценами", - признает президент, отмечая, что "общий рост цен они контролируют", а "зарплаты растут немного быстрее, чем цены".

Устами Саргсяна, как говорится, мед бы пить. Однако, в жизни происходит совсем иное. В частности, по мнению экспертов, помимо пропорционального мировым роста цен в стране, наблюдается и влияние на них неуемной корысти некоторых продавцов. Как сообщает arka.am, председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян считает, что некоторые импортеры постарались использовать небольшое колебание курса валют, чтобы произвольно взвинтить цены. Как считает эксперт, спекулятивная наценка, к примеру, на масло составляет порядка 500-1000 драмов (1-2 доллара). По его мнению, регулятор должен всерьез изучить ситуацию и предпринять конкретные шаги. Однако, регулятор (Комиссия по защите экономической конкуренции Армении), по данным источника, каких-либо злоупотреблений в данной сфере не выявил.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян в беседе с Радио Азатутюн заверил, что подорожания будут незначительными. "Повышение ставок таможенных пошлин составит порядка 1-2%, примерно на 4% подорожает мясо птицы по сравнению с 2017 годом, по части растительного масла повышение составит до 2%", - сказал он.

По словам чиновника, в ряде случаев цена на импортные продукты достигнет уровня цен на местные, что, возможно, станет стимулом для расширения их производства в стране. Возможно также, что подешевеет местная продукция за счет увеличения объемов продаж, считает высокопоставленный экономист. Впрочем, с учетом национальной "культуры" бизнеса, вероятнее полагать, что с целью сохранения своих высоких барышей импортеры будут ввозить менее качественные и более дешевые товары, но по прежним ценам.

Между тем, начиная с середины прошлого года, стоимость сливочного масла в Армении демонстрирует рекордный рост. В супермаркетах, расположенных в малом центре Еревана, 1 кг масла подорожал в среднем на 550 драмов (около 1.1 доллара) или примерно на 14%. Согласно данным НСС, цены на масло в октябре прошлого года в сравнении с октябрем 2016 года выросли на 33,3%, а за месяц - на 12,3%, сообщает arka.am. Примечательно, что главный импортер этого крайне востребованного в стране продукта и "по совместительству" депутат парламента и видный функционер правящей партии РПА Самвел Алексанян, "отбиваясь" от напористых журналистов, во всеуслышание нагло заявил, что к бизнесу вообще никакого отношения не имеет.

Между тем, товарищи по партии магната, депутаты Хосров Арутюнян и Акоп Акопян, цинично утверждают, что высокие цены на бедных никак не влияют, "поскольку они все равно не потребляют дорогие товары". Как видно, "народным избранникам" вовсе невдомек, что даже глубоко ими презираемая чернь, в целом, действительно равнодушная к предметам роскоши, все же иногда должна чем-нибудь есть. Также в конце декабря оппозиционный блок "Царукян" бойкотировал голосования по законопроекту РПА, предусматривающему очередное увеличение налогового бремени на граждан страны.

В связи с обострившейся социальной ситуацией, оппозиционный блок "Елк" проведет 19 января акцию протеста против подорожаний в Армении, пишет газета "Айкакан жаманак". Об этом "марше недовольных" накануне на своей страничке в Facebook сообщил глава "Елк" Никол Пашинян. Впрочем, изначально эта инициатива оппозиции не вселяет особых надежд. Вот уже многие годы массовое недовольство граждан Армении находит выход не в политической борьбе, а в масштабной эмиграции. Такая аномалия - продукт печально долгих лет независимости. В конце 1980-х клич "воссоединение" вызывал на улицы многотысячные толпы. Однако с тех пор "высокие" идеалы социума поистрепались, самооценка упала, а смыслом жизни стал банальный поиск средств к существованию. Армянское общество уже давно уверовало в неизбежное всесилие преступной "элиты", вконец потеряло веру в оппозицию и в состоянии абсолютной безысходности попросту не видит у себя на родине будущего ни для старых, ни для новых поколений.

По разным оценкам, за последние 10 лет Армению покинули от нескольких сотен тысяч до двух миллионов человек. Большинство из них, изначально уехав в поисках временной работы на чужбине, впоследствии решили остаться навсегда. Часть из них, формально, остается гражданами РА. По приблизительным оценкам, из некогда трехмиллионного населения в Армении осталось примерно 1-2 млн. человек и отток его не прекращается. Удручающая социально-экономическая ситуация сделала жизнь настолько невыносимой, что население страны сокращается из года в год, причем большую часть составляют пожилые люди.

Армянская клептократия фактически добилась своего. Полунищим, ограниченным по количеству населением легче манипулировать с меньшим риском подвергнуться свержению. Но при этом, растущая депопуляция грозит окончательно превратить Армению в государство-призрак, не имеющее человеческих резервов ни для дальнейшего развития, ни для обеспечения ее безопасности. Впрочем, "элиту" во главе с Саргсяном судьба Армении нимало не заботит. Несметные капиталы, награбленные "праведным путем", они вывозят за границу. А, как гласит Евангелие от Матфея, "...где будет сокровище ваше, там и сердце ваше".

Р.Рахибоглу